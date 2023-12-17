الإدارة الأمريكية تبلور ملامح رؤية جديدة للشرق الأوسط تتجاوز الصراع في غزة

قال تقرير لموقع راديو "صوت أمريكا" إن معالم رؤية الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بدأت تتضح، رغم اشتعال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي إشارة لمعالم هذه الرؤية، حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على تخفيف حدة حملتها العسكرية، إلى جانب انتقاد بايدن ما وصفه بالقصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع.

ووفق التقرير، فإن الرؤية الأميركية ترتكز على نقاط أساسية تشمل حل الدولتين، فقد أشار بايدن إلى أن على إسرائيل التحرك باتجاه حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل إنهاء أشكال العداء.

كذلك، تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ إذ نوه بايدن إلى حاجة إسرائيل لائتلاف حكومي أكثر اعتدالًا، يضم شخصيات سياسية مثل "بيني غانتس" المعروف بموقفه المتعاطف نسبيا مع القضية الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن من ضمن رؤية إدارة بايدن تصفية حركة حماس؛ إذ يريد بايدن معاقبة الحركة والإجهاز عليها، لكن إدارته تدرك جيدًا أن القضاء على قدرات حماس العسكرية لن يقضي على أيديولوجيتها بين الفلسطينيين.

ورأت الصحيفة أن بايدن يريد تقوية السلطة الفلسطينية؛ إذ انتقد أداءها، مقترحًا إصلاحها، وإعادة تنشيطها بدعم دولي.



ولفتت إلى أهمية توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية من ضمن هذه الرؤية، فقد عبّر بايدن عن رؤية أوسع للمنطقة تشتمل على تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، بحسب الموقع.

وختم الموقع "باختصار، يشير الموقف الأمريكي الآن إلى نهج أوسع يتجاوز الصراع المباشر في غزة، ويركز على حلول طويلة الأجل، وتعاون إقليمي، وإعادة الدفع مجددا باتجاه حل الدولتين".

المصدر: موقع راديو"صوت أمريكا"