برلماني إيراني: خليفة نصر الله سيكون مفاجأة

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، الاثنين، إن انتخاب الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" خلفاً لزعيمه السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل، سيكون مفاجأة.

وقال غلرو في حديثه لوكالة أنباء إيرانية: "لقد تلقينا أخباراً جيدة من لبنان والوضع مستقر، وإن كوادر حزب الله العسكرية والسياسية مغطاة بالكامل. ولا يوجد أي منصب شاغر".

وأضاف غلرو من دون أن يحدد مكان إقامة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم "كما أعلن الشيخ نعيم قاسم، فإن حزب الله يتخذ القرار النهائي لانتخاب أمين عام جديد".

وأكد النائب الإيراني "أن وضعاً جديداً سيُعلن في لبنان، وهو أمر سيكون مفاجئاً، واعتبر هذه المفاجآت شبيهة بانتخاب حسن نصر الله عام 1992، الذي قلب المعادلات وستعود قدرة حزب الله خلال الأيام المقبلة من ناحية انتخاب أمينه الجديد".

وأشار "رغم الضربات التي تعرض لها حزب الله في الكادر القيادي، تمت إعادة ترميم الوضع وملء جميع المناصب الشاغرة، ومن الناحية الميدانية لم يتمكن الإسرائيليون من التسلل براً إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة جنوب البلاد".

وقال إن "حزب الله لا يعاني من المعدات العسكرية؛ فلديه ما يمكنه من مواصلة الحرب وقصف الإسرائيليين بخلاف ما توقعه الصهاينة".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أنه بعد اغتيال نصر الله في 27 من أيلول/ سبتمبر الماضي بهجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، لكنه اختفى بعد غارة إسرائيلية تحدثت تقارير عن إصابته تارة وأخرى عن مقتله.

ولم يكشف حزب الله عن مصير هاشم صفي الدين منذ أكثر من أسبوعين فيما إذا كان الرجل قد لقي مصرعه أو أصيب بجروح.