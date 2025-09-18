الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مخزن أسلحة لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مواصلته توسيع العمليات العسكرية ضمن عملية "عربات جدعون 2″، قائلًا إنه استهدف مخزن أسلحة تابعًا لحركة حماس في مدينة غزة.

ويأتي ذلك بحسب الإعلام العبري، ضمن جهوده لضرب مواقع الحركة وتعزيز سيطرته على المناطق المستهدفة.

وشهدت مدينة غزة تكثيفًا للغارات الإسرائيلية؛ ما أجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح قسريًّا من منازلهم بحثًا عن ملاذ آمن.

وكشفت القناة الإسرائيلية السابعة مستجدات عملية "عربات جدعون 2" في غزة، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها الميدانية ببطء وحذر.

وأوضحت مصادر القناة العبرية تقدم الفرقتين 162 و98 تدريجيًّا، في مراحل يطلق عليها الجيش الإسرائيلي "مرحلة الاستكشاف".