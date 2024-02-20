سفن فرنسية تدمر مسيّرتين أُطلقتا من اليمن

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًّا أمس الإثنين إطلاق مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".

جاء ذلك بعد إعلان شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أأن سفينة شحن مملوكة أمريكيًّا أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف ميليشيا الحوثي سفينة بريطانية في المنطقة.