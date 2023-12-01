موجة جديدة من ضحايا القصف تدخل مستشفيات غزة

استغاث رجل يحمل صبيا مصابا في رأسه الذي ينزف طالبا المساعدة في مستشفى ناصر بجنوب غزة. وبكت فتاة بينما كان أحد المسعفين يفحص عينيها بعد أن وصلت في سيارة إسعاف مع رجل غائب عن الوعي فقد الجزء العلوي من قدمه اليسرى. وانتظر صبي وجهه مغطى بالدماء العلاج وهو في حالة ذهول.

وبعد ساعتين فقط من انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، قالت وزارة الصحة في غزة إن 32 شخصا قتلوا بالفعل في قصف إسرائيلي.

وأظهرت لقطات من مجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة، تدفقا متواصلا من الجرحى من الأطفال والبالغين بينما يقف آخرون في الخارج ينتحبون بجانب جثث ذويهم الذين فارقوا الحياة في الغارات.

وتقول منظمات إغاثة والأمم المتحدة إنه لم يعد يعمل سوى عدد قليل من المنشآت الصحية في القطاع الذي دكه القصف، وإنها ليست في وضع يمكنها من التعامل مع موجة جديدة من الإصابات.