موجة جديدة من ضحايا القصف تدخل مستشفيات غزة
استغاث رجل يحمل صبيا مصابا في رأسه الذي ينزف طالبا المساعدة في مستشفى ناصر بجنوب غزة. وبكت فتاة بينما كان أحد المسعفين يفحص عينيها بعد أن وصلت في سيارة إسعاف مع رجل غائب عن الوعي فقد الجزء العلوي من قدمه اليسرى. وانتظر صبي وجهه مغطى بالدماء العلاج وهو في حالة ذهول.
وبعد ساعتين فقط من انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، قالت وزارة الصحة في غزة إن 32 شخصا قتلوا بالفعل في قصف إسرائيلي.
وأظهرت لقطات من مجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة، تدفقا متواصلا من الجرحى من الأطفال والبالغين بينما يقف آخرون في الخارج ينتحبون بجانب جثث ذويهم الذين فارقوا الحياة في الغارات.
وتقول منظمات إغاثة والأمم المتحدة إنه لم يعد يعمل سوى عدد قليل من المنشآت الصحية في القطاع الذي دكه القصف، وإنها ليست في وضع يمكنها من التعامل مع موجة جديدة من الإصابات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس: "تفتقر المستشفيات في جميع أنحاء غزة إلى الإمدادات الأساسية والأطقم الطبية والوقود لتقديم الرعاية الصحية الأولية على النطاق المطلوب، ناهيك عن معالجة الحالات المستعجلة".
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها إن أكثر من 15 ألفا من سكان غزة قد تأكد مقتلهم، كما أن آلافا آخرين مفقودون ويعتقد أنهم تحت الأنقاض. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 بالمئة من السكان ربما فروا من ديارهم.
ولفت ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، إلى أن "أعمال القتال الدائرة أصابت النظام الصحي في غزة بالشلل".
وأوضح في حديثه للصحفيين عبر اتصال مصور عن بعد: "غزة لا تتحمل فقدان مستشفيات أو أسرة مستشفيات أخرى... نحن قلقون بشدة من استئناف العنف".