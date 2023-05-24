محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء - الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، بالعليمي، وهنأه بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مايو، متمنيا لليمن وشعبها الخير والنماء.

وأكد محمد بن زايد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

ومن جانبه، عبر الدكتور رشاد العليمي عن شكره للشيخ محمد بن زايد لحسن الاستقبال، وتقديره الدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، متمنيا للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.