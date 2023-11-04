الرئيس الفلسطيني يؤجل زيارته إلى روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اضطر إلى "تأجيل" زيارته إلى روسيا، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر.

وقال ميخائيل بوغدانوف: "بناء على طلب السلطات الفلسطينية، تم تأجيل الزيارة"، موضحًا أنه كان من المقرر إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

وكانت السلطات الروسية قد أشارت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة إلى زيارة مرتقبة لمحمود عباس، من دون أن تكشف موعدها.