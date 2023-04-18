أطباء سودانيون: خروج بعض مستشفيات الخرطوم عن الخدمة بسبب القصف

كشف أطباء سودانيون، الإثنين، عن أوضاع حرجة تعيشها المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، بينما خرج بعضها عن الخدمة تمامًا بسبب القصف المدفعي الذي تعرضت له خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز"، إن الأوضاع مزرية في المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة في محيط منطقة الاشتباكات بالخرطوم، وأن الكوادر الصحية والمرضى باتوا عالقين داخلها مع استمرار المواجهات المسلحة بصورة عنيفة وبلا توقف.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات مرضى الفشل الكلوي كانوا عالقين بمركز "الشهيدة سلمى" القريب من مقر القيادة العامة للجيش، لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم إجلاؤهم، يوم الإثنين، بواسطة الكادر الصحي وأهاليهم في وقت كان الرصاص ينهمر فوق رؤوسهم.