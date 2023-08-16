تونسيون يحتجون أمام السفارة الفرنسية لرفضها منحهم تأشيرة "التجمع العائلي"

نظم عدد من التونسيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، بعد أن رفضت السلطات الفرنسية منحهم تأشيرة "التجمع العائلي"؛ من أجل لمّ شملهم مع زوجاتهم الفرنسيات.

ورفع المحتجون، الذين ترافقهم زوجاتهم الفرنسيات، خلال الاحتجاج، لافتات كُتب عليها شعارات تطالب بحقهم في دخول الأراضي الفرنسية، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات".

ونقلت الوكالة الرسمية للبلاد عن عدد من المحتجين قولهم إن السلطات الفرنسية تطلب أن تتضمن ملفات الأزواج من طالبي "التجمع العائلي" صورًا خاصة تجمع الزوجين ومحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل نصية إلكترونية؛ لغايات إثبات العلاقة.

وأشاروا إلى أن فرنسا تعتبر أغلب ملفات طلب تأشيرة "التجمع العائلي" بأنها تندرج ضمن "زيجات بيضاء"، التي تعني ارتباط الشباب التونسيين بمن يحملن الجنسية الفرنسية بغرض تسوية أوضاع الإقامة داخل الأراضي الفرنسية.

وبحسب جمعية "الأرض للجميع"، فإن هناك نحو 1200 حالة من طالبي "التجميع العائلي"، معتبرة أن تعامل السلطات الفرنسية مع ملفهم ممارسة "عنصرية" وتضييقا على التونسيين و"خرقًا للقوانين الفرنسية التي لا تمنع تجميع الأزواج".

ويتوّلى الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج دراسة ملفات طالبي "التجمع العائلي"، مبينًا أنه درس 3878 حالة عام 2017، و3669 حالة عام 2018، و3264 ملفا عام 2019.

ويواجه التونسيون في السنوات الأخيرة صعوبات في الحصول على تأشيرة لدخول فرنسا، إلا أن القنصل الفرنسي العام في تونس، دومينيك ماس، أكد، أخيرًا، عزم السفارة توفير حوالي 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة، مبينًا أن السفارة منحت خلال 2022 أكثر من 86 ألف تأشيرة للتونسيين، بمعدل يفوق 7 آلاف تأشيرة شهريا من بين 10 آلاف ملف تتم دراسته شهريًا.