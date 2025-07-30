دمشق تنفي حصار السويداء: كذب وتضليل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية "محض كذب وتضليل".

وأكد البابا أن "الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل السويداء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

جاء ذلك بعد مظاهرات واحتجاجات شهدتها السويداء، اتهمت الحكومة بحصار المدينة ذات الغالبية الدرزية.

وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو/ تموز ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.

ورغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير الاثنين إن "الوضع الإنساني" في المحافظة لا يزال "حرجا في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة والأعمال العدائية المتقطعة".

ولفت التقرير إلى أن "الوصول الإنساني إلى السويداء ما زال مقيدا بشدة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الأمان وغيرهما من العراقيل؛ ما يحدّ من القدرة على تقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات الأساسية المنقذة للحياة".