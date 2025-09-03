الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد أهداف "حساسة وحيوية" في إسرائيل‎

قالت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، إنها شنت هجومين صاروخيين على أهداف "حساسة وحيوية" في إسرائيل، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وفي إطار الرد الأولي على العدوان على اليمن"، على حد تعبيرها.

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إلى أن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي، غرب مدينة القدس المحتلة، بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2".

وعن العملية الأخرى، أكد سريع أن "سلاح الجو نفذ عملية طالت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، بطائرة مسيرة". وذكر أن العمليتين "حققتا هدفهما بنجاح".

وأضاف أن هاتين العمليتين تأتيان "انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

وجدّد متحدث الحوثيين العسكري تأكيده على استمرار العمليات العسكرية"مناصرة لغزة، حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليها".