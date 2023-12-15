محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" معلومات بشأن كيفية إدارة حماس للحرب

وأهم هذه المجموعات "لواء غزة" المكون من سبع كتائب، وتعداد كل كتيبة حوالي 1500 مقاتل، وضمن هذه الكتائب هناك كتيبة الشجاعية، وتعتبر كتيبة النخبة ضمن كتائب الأقصى.

وحسب الخبير، فقد تمكنت هذه الكتيبة من إيقاع خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي، خاصة في الكمين الأخير الذي نصبته للواء جولاني التابع للنخبة.

وردا على هذه العملية النوعية، قامت إسرئيل بتخصيص لواءين من الفرقة المدرعة الإسرائيلية (36) للقضاء على هذه الكتيبة في منطقة الشجاعية وسط غزة القديمة.