محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" معلومات بشأن كيفية إدارة حماس للحرب
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، أماط محلل عسكري اللثام عن معلومات ميدانية بشأن كيفية إدارة حماس للحرب، وتوزيعها المهام على ألويتها المتواجدة في مناطق متفرقة من غزة.
وأوضح المحلل العسكري والإستراتيجي عبدالجبار آل عبو، لـ"إرم نيوز"، أن قوات حركة حماس تتكون من خمسة ألوية منتشرة في المحافظات الخمس لقطاع غزة.
وأهم هذه المجموعات "لواء غزة" المكون من سبع كتائب، وتعداد كل كتيبة حوالي 1500 مقاتل، وضمن هذه الكتائب هناك كتيبة الشجاعية، وتعتبر كتيبة النخبة ضمن كتائب الأقصى.
وحسب الخبير، فقد تمكنت هذه الكتيبة من إيقاع خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي، خاصة في الكمين الأخير الذي نصبته للواء جولاني التابع للنخبة.
وردا على هذه العملية النوعية، قامت إسرئيل بتخصيص لواءين من الفرقة المدرعة الإسرائيلية (36) للقضاء على هذه الكتيبة في منطقة الشجاعية وسط غزة القديمة.