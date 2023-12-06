"اليونيفيل" تعرب عن قلقها من زيادة أعمال العنف جنوب لبنان

أعربت قوات "اليونيفيل" الثلاثاء، عن قلقها من تزايد أعمال العنف في جبهة جنوب لبنان، بين ميليشا حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأشارت القوات في بيان صدر عنها، إلى "الزيادة السريعة والمثيرة للقلق في أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة، وإلى مواصلة اليونيفيل حث الذين يتبادلون إطلاق النار على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وكان الجيش اللبناني أعلن الثلاثاء، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.