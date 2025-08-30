إعلام عبري: الهجوم في مدينة غزة استهدف أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس
خلفت قتلى وجرحى.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة" بمدينة غزة

المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة المصدر: Getty image
30 أغسطس 2025، 4:51 م

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، استهدف الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" بمنطقة مدينة غزة في شمال قطاع غزة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الهجوم استهدف أبو عبيدة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وسط مدينة غزة، بينهم مسؤول بارز في الجناح العسكري لحركة حماس.

وأدت غارة على بناية سكنية عند مفترق التايلندي وسط مدينة غزة إلى مقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 فلسطينيًا، وهو أحد المفترقات المكتظة بالسكان بعد موجات نزوح واسعة إليها من مناطق عدة في مدينة غزة.

 

