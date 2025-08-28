"جولة فاشلة".. أول تعليق للحوثيين على أنباء استهداف قيادات في صنعاء

نفت ميليشيا الحوثي في اليمن، استهداف قادتها في الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته صنعاء مساء الخميس، وذلك في أول تعليق لها على هذه الضربات.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء، وما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

وأضاف عامر، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها".

وأكد أن "العمليات المساندة لغزة وللمقاومة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مشيرًا إلى أن "يد الشعب اليمني القوية ستطال مجرمي الحرب الصهاينة".

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة وشملت مناطق متفرقة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن تلك الضربات، واصفًا إياها بأنها "موجهة بدقة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل هدفًا عسكريًا تابعًا لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء، بدقة موجهة".

في المقابل، أفادت مصادر محلية في صنعاء، بعدم سماع أي تحليق للطيران الحربي قبل الانفجارات التي دوّت، بخلاف ما كان يحدث في الضربات السابقة.

ونقل ناشطون يمنيون عن مصادر متطابقة قولها، إن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت منزل رجل الأعمال اليمني البارز جمال الحثرة، مالك مصنع مياه "حدة"، أحد أكبر المصانع المنتجة للمياه الصحية في البلاد، مشيرين إلى أن القصف تزامن مع وجود قيادات حوثية في ضيافته لمتابعة الخطاب الأسبوعي لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وذكرت مصادر أخرى أن الغارات طالت ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومعدات تابعة للحوثيين في معسكر "عطان" شمال غربي صنعاء، وهو المعسكر الذي سبق أن استُهدف في ضربات أمريكية وإسرائيلية سابقة.

ويُعد معسكر "عطان" من أبرز المعسكرات اليمنية، وكان في عهد النظام السابق يضم ألوية الصواريخ التابعة للجيش اليمني، قبل أن تستولي عليه ميليشيا الحوثي بعد سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وبحسب مصادر عسكرية يمنية تحدثت لـ"إرم نيوز"، يحتوي المعسكر على مخازن أسلحة استراتيجية وصواريخ باليستية ومنصات حربية، إضافة إلى أنفاق قديمة وحديثة.

كما شملت الغارات محيط دار الرئاسة اليمنية جنوبي صنعاء، فيما لا تزال نتائج الهجمات غير واضحة حتى الآن.