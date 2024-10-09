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يديعوت أحرنوت: نتنياهو وغالانت "سيطلبان" تفويضاً لضرب إيران

يديعوت أحرنوت: نتنياهو وغالانت "سيطلبان" تفويضاً لضرب إيران
نتنياهو وغالانتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 8:33 م

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب من مجلس الوزراء الأمني منحه ووزير الدفاع يوآف غالانت التفويض لاتخاذ القرار بشأن الهجوم على إيران.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من اتصال مشترك بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، دار في معظمه حول تفاصيل الضربة المزمع توجيهها لإيران.

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ومن جانبه، علّق مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على اتصال بايدن ونتنياهو بالقول إنه "كان إيجابياً ونحن نقدر دعم الولايات المتحدة".

وصرّح غالانت لاحقاً أن "هجوم إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر كان قوياً، إلا أنه كان عشوائياً"، متوعداً برد "دقيق وقاتل ومفاجئ" رداً على ذلك.

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