الكشف عن أسباب اعتقال وزير النفط السابق محمد عون في مطار معيتيقة

كشفت النيابة العامة في ليبيا، ليل السبت، الأسباب التي أدت إلى اعتقال وزير النفط السابق محمد عون، في مطار "معيتيقة" الدولي، خلال محاولته السفر للخارج.

وذكر مكتب النائب العام الليبي، في بيان له، أن "وحدة مراقبة تنفيذ الأحكام، التابعة لمكتب النائب، باشرت النظر في إجراء مأمور الضبط القاضي بالقبض على رئيس سابق لمجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط محمد عون، أثناء مروره عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي".

وأكد مكتب النائب العام، بأن القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الزويتينة للنفط جاء "تنفيذًا لحكم غيابي صادر بسجنه 4 سنوات، على خلفية اتهامه بإساءة استعمال سلطته الوظيفية، وإهماله في صون المال العام خلال سنة 2006".

وبحسب البيان: "بعد فحص ملف القضية، انتهى ناظر الأوراق إلى سقوط الحكم الغيابي قانونًا، نظراً لامتثال المحكوم عليه أمام محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة لنظر الدعوى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.

وختم البيان بالقول: "وعليه، وجّه مسؤول التنفيذ بإعلان المعني بموعد الجلسة، مع وقف كافة التدابير المفروضة بحقه، إلى حين الفصل القضائي النهائي الذي سيُحدد مركزه القانوني".