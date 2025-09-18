انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية عن غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الخميس، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

واصل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعميق تقدمه في منطقة شمال مدينة غزة، في اليوم الثاني من إعلان توسيع عمليته نحو اجتياح مدينة غزة بالكامل.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع بوصول الجيش الإسرائيلي لحي الصفطاوي، وشارع الجلاء من الجهة الشمالية، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط جنوب مدينة غزة بشمالها.

كما تقدم الجيش الإسرائيلي تجاه حي الكرامة إلى الشمال من مدينة غزة، انطلاقًا من مناطق تمركز آليات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان.

وأظهر توثيق نشرته منصات إسرائيلية دبابات إسرائيلية في محيط مدرسة عباد الرحمن، بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وهي من المناطق ذات كثافة عالية في المباني التي أجبر سكانها على مغادرتها.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، إذ فجّر روبوتات مفخخة في حي الشيخ رضوان الذي شهد تقدمًا لآليات الجيش الإسرائيلي.

كما نفذ عمليات نسف في منطقة أبراج المقوسي شمال مدينة غزة، وعمليات قصف أخرى في المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وأبطأ الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في المحور الثاني لتوغله جنوب مدينة غزة، بعد إعلانه عن إنشاء ممر للنازحين باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين.