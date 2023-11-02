غزة.. توقف المولد الرئيس بالمستشفى الإندونيسي ينذر بـ "كارثة إنسانية"

أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة. من جهته قال وزير الصحة التركي "إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في القطاع أوقف عمله بشكل كامل بسبب نفاد الوقود".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن مولد الكهرباء الرئيس في المستشفى الإندونيسي لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود.

وكان المستشفى تحوَّل إلى مولد احتياطي لكنه لم يعد قادرًا على تشغيل ثلاجات المشرحة ومولدات الأكسجين. وقال "إذا لم نحصل على وقود خلال الأيام القليلة المقبلة فسنواجه حتمًا كارثة".

وتواجه المستشفيات صعوبات بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى إغلاق أبواب بعضها بما في ذلك المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان.

وترفض إسرائيل السماح للقوافل الإنسانية بإدخال الوقود وتُرجع هذا إلى أن مقاتلي حماس سيستخدمونه لأغراض عسكرية.