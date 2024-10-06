الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيراً جديداً لسكان الضاحية الجنوبية

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تحذيراً عاجلاً لسكان عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك برج البراجنة وحدث بيروت، مطالباً إياهم بإخلاء المناطق التي تم تحديدها، استعداداً لاستهدافها في عمليات عسكرية وشيكة.

وفي بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس" قال: "نوجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية، خصوصاً في برج البراجنة وحدث بيروت، وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف منشآت ومصالح تابعة لحزب الله في هذه المناطق في المستقبل القريب.

وحث الجيش الإسرائيلي السكان على إخلاء المباني فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.