أمريكا: إسرائيل بحاجة لضمان حماية المدنيين مع توسيع عملياتها في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إسرائيل بحاجة إلى ضمان حماية المدنيين تزامنًا مع سعيها إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، مضيفة أن نقاشًا فعالًا يجري بين واشنطن وإسرائيل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين أن واشنطن عبَّرت عن مخاوفها أيضًا لإسرائيل حول عدم قدرة مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية على الانتقال إلى إسرائيل.

وأضاف "ميلر" أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تلتزم تمامًا ببرنامج الإعفاء من التأشيرات.