"انتهى عهد الصفقات الجزئية".. أي خطة لنتنياهو للإفراج عن الرهائن؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تواصل جهودها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، رغم "رفض" الحركة، وفق تعبيره.

وبحسب ما نقلته "يديعوت أحرنوت"، يأتي رد نتنياهو بعد أن أرسلت إليه هيئة عائلات الرهائن بيانًا مسجلًا للعائلات، جاء فيه: "سيدي رئيس الوزراء، لقد استنفدنا اجتماعاتنا ومناقشاتنا بناءً على نفس الاستراتيجية التي فشلت مرارًا وتكرارًا. لدينا طلب واحد منك الليلة: إفادة خطية من لجنة تؤكد استعدادك لمناقشة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع المخطوفين وينهي القتال".

وأضاف البيان "لقد انتهى عصر الصفقات الجزئية والاختيارات القاسية. حان الوقت للحكومة الإسرائيلية برئاستك لتغيير مسارها واختيار حلٍّ يريده 80% من الشعب. أنتم تدعمون هذه الخطوة تمامًا".

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يأتي هذا بعد أيام من إعلان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن قررت إنهاء جولة مفاوضات التهدئة في الدوحة وسحب فريقها التفاوضي، متهماً حماس بعدم التصرف بـ"نية حسنة".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "ABC News" الأمريكية عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس خطة لضم أراض في قطاع غزة، في حال لم توافق حركة حماس على مقترح لوقف إطلاق النار.

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وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا وعزلة دولية متزايدة مع تهديدات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، ما لم يتم إنهاء الوضع المأساوي في غزة.