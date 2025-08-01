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العالم العربي

رئيس الأركان الإسرائيلي: أنشأنا منطقة أمنية في غزة تتيح لنا فرصاً عملياتية

رئيس الأركان الإسرائيلي: أنشأنا منطقة أمنية في غزة تتيح لنا فرصاً عملياتية
زامير خلال لقاء مع جنودهالمصدر: منصات الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 5:11 م

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أنشأ منطقة أمنية في قطاع غزة تتيح له فرصًا عملياتية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقال الفريق زامير لقواته خلال زيارة إلى قطاع غزة: "أقدر أنه في الأيام المقبلة سنعرف ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح رهائننا".

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وأردف أن "الجيش الإسرائيلي سيقاتل بلا هوادة إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة"، محملاً حركة حماس المسؤولة عن قتل ومعاناة السكان في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: أنشأنا منطقة أمنية في غزة تتيح لنا فرصًا عملياتية"، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات غير مسبوقة. 

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي، "سنقلل من استنزاف قواتنا ولن نقع في فخ حركة حماس"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي". وفق قوله.

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ووصلت محادثات الرهائن إلى طريق مسدود منذ الأسبوع الماضي عندما سحبت إسرائيل والولايات المتحدة مفاوضيهما من الدوحة بسبب الإحباط من رد حركة حماس على الاقتراح الأخير للتوصل إلى صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أمس في إفادة للصحفيين بعد اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب وواشنطن غيرتا مسارهما نحو السعي إلى التوصل إلى اتفاق شامل لتحرير الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب بشكل دائم.

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