زعيم ميليشيا الحوثي يعرض معلومات جديدة عن إغراق السفينة "توتور"
قال زعيم ميليشيا الحوثيين اليمنيين، عبدالملك الحوثي، إن عناصر الميليشيا صعدوا على متن السفينة "توتور" وفجروها بعد استهدافها بزورق مفخخ.
وكشف الحوثي أن عناصره تمكنوا "في عملية نوعية" من الصعود على متن السفينة، "وتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها أولًا بزورق حربي"، قبل أن تغرق في مياه البحر الأحمر، جنوب غربي محافظة الحديدة اليمنية.
وكانت الميليشيا نشرت في وقت سابق مقطع فيديو، يظهر عملية استهداف السفينة "TUTOR" التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، بزورقين مسيّرين مفخخين، أصاب أحدهما مقدمة السفينة، فيما استهدف الآخر وسطها.
وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَه شريف، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها "تشعر بالحزن بسبب التقارير التي تشير إلى اختفاء طاقم سفينة MV Tutor".
وأشارت شريف، إلى أن "هجمات الحوثيين المتهورة، تؤدي مرة أخرى، إلى عواقب مأساوية، وتهدد البيئة وسبل عيش الشعب اليمني".
وكانت البحرية البريطانية أعلنت في بيان، مساء الثلاثاء، غرق سفينة نقل البضائع "توتور" في البحر الأحمر.
ويستهدف الحوثيون السفن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في هجمات يقولون إنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وأدت هجمات الحوثيين إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت بالعديد من شركات الشحن العالمية إلى سلوك طرق بحرية بديلة أطول.