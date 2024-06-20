زعيم ميليشيا الحوثي يعرض معلومات جديدة عن إغراق السفينة "توتور"

قال زعيم ميليشيا الحوثيين اليمنيين، عبدالملك الحوثي، إن عناصر الميليشيا صعدوا على متن السفينة "توتور" وفجروها بعد استهدافها بزورق مفخخ.

وكشف الحوثي أن عناصره تمكنوا "في عملية نوعية" من الصعود على متن السفينة، "وتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها أولًا بزورق حربي"، قبل أن تغرق في مياه البحر الأحمر، جنوب غربي محافظة الحديدة اليمنية.

وكانت الميليشيا نشرت في وقت سابق مقطع فيديو، يظهر عملية استهداف السفينة "TUTOR" التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، بزورقين مسيّرين مفخخين، أصاب أحدهما مقدمة السفينة، فيما استهدف الآخر وسطها.