محقق أممي: الجيش الإسرائيلي أحد أكثر الجيوش "إجراماً" في العالم

وجاء ذلك بعدما صرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته العسكرية هي الأكثر أخلاقية في العالم، عندما سُئل عن عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين البالغ أكثر من 120 ألف قتيل وجريح في هذه الحرب.

ووفقاً لرئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوض السامي فولكر تورك، فإن قاعدة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الأعمال الحربية يبدو أنه تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حملة القصف رافقتها تصريحات لمسؤولين في القوات الإسرائيلية أقروا بأن هدفهم الرئيس هو إلحاق أكبر قدر من الضرر.

كما ذكر المكتب أيضًا أن القصف الإسرائيلي على غزة يمكن أن يشكّل جرائم ضد الإنسانية، من خلال تضمينه هجمات منهجية ضد السكان المدنيين. حيث تسببت الهجمات، التي استخدمت فيها قنابل "جي بي يو- 31، و32، و39"، في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.