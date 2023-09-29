قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف قرب محطة للحافلات في الخرطوم

تسبب سقوط عدد من القذائف إثر المعارك الضارية المستمرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بسقوط العديد من القتلى والجرحى، الخميس، في الخرطوم.

وسقطت العديد من القذائف على مواقع عسكرية بالقرب من محطة للحافلات في العاصمة الخرطوم، بحسب ما قاله شهود لوكالة "فرانس برس".

وأكد الشهود أن "القذائف دمَّرت 3 حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع شمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

ولم يُعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، ولكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدًا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.

ويشغل "كرتي" حاليًا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولَّى وزارة الخارجية، بين عامي 2010 و2015، في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر.

ورأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أن الحركة "جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديمقراطي في السودان".

ولكن الحركة الاسلامية في السودان ردت في بيان نافية أن تكون لها علاقة بإشعال الحرب. وقال البيان إن الحركة "بُراء من هذا الاتهام".

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان.