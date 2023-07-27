انفجار سيارة مفخخة يوقع مصابين في منطقة السيدة زينب بدمشق

وقال المصدر الطبي في المستشفى في منطقة السيدة زينب "وصلتنا في قسم الإسعاف عشر إصابات حتى الآن، إحداها خطيرة".

وأورد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة"، مشيراً إلى معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وقال إبراهيم (39 عاماً) الموظف في المنطقة لفرانس برس "سمعنا صوت انفجار ضخم وبدأ الناس يركضون (...) قبل أن تصل سيارات الإسعاف، وتطوق القوى الأمنية المكان".

وأشار إلى أن التفجير وقع "قرب مقر أمني (...) على بعد نحو 600 متر من مقام السيدة زينب.

وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في المنطقة بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية.

والثلاثاء، أصيب مدنيان بانفجار دراجة نارية في المنطقة ذاتها، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق. ولم تتضح أسباب انفجار الدراجة النارية.