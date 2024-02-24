"دروع بشرية".. قصص مأساوية من السجون الإسرائيلية (صور)

اعتقال وتعذيب

وقال الأسير المفرج عنه أسامة شملخ، إن "الجيش الإسرائيلي أقدم على اعتقال عدد كبير من أفراد العائلة من داخل منازلهم بحي الزيتون"، مشيراً أن الجيش هدم المنازل بعد أن أجبرهم على الخروج منها عراة.

وأوضح شملخ، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "وبعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لمنازلهم السكنية، خرج لهم جده براية بيضاء؛ إلا أنهم أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً"، لافتاً أن الجنود أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه المنزل.

وأضاف: "عقب توقف إطلاق النار، خرجت والدتي براية بيضاء وأخبروها بضرورة خروج الجميع عراة دون أي ملابس"، متابعاً: "بعد أن نفذنا تعليمات الجيش الإسرائيلي تم اعتقال جميع الرجال ونقلنا إلى منزل يسيطرون عليه".

وأشار إلى أن "أبناء العائلة تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، وأنهم كانوا بمثابة دروع بشرية خلال تنقل جنود الجيش بين المنازل السكنية"، مؤكداً أنه ظلوا لساعات طويلة معصوبي الأعين وعراة.

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي أطلق سراحهم بعد عدة أيام، وأجبرهم للتوجه نحو مناطق الوسط والجنوب"، مبيناً أنه تم اعتقالهم مرة أخرى على الحاجز الأمني للجيش المتواجد غرب مدينة غزة.