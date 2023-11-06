اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بتهمة "التحريض على الإرهاب"

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (22 عامًا) خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة "أوقفت عهد التميمي للاشتباه في تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

والتميمي سبق أن سُجنت، وكان اعتقالها الأول محط اهتمام وسائل إعلام عربية وعالمية، وصنفتها بضع مجلات على قائمة المؤثرين في العالم.

وحكمت محكمة الاحتلال في الـ21 من آذار/ مارس 2017، على عهد التميمي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وثمانية أشهر وقف تنفيذ وغرامة مالية نحو (1500 دولار)، بتهمة صفع جندي إسرائيلي، ومهاجمته.

وينفذ الجيش الإسرائيلي، حملات اعتقال لناشطين فلسطينيين، شهدت ذروتها بعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الشهر الماضي.