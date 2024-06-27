الراتب التقاعدي لبنكيران يثير جدلًا في البرلمان المغربي

أثار الراتب التقاعدي لرئيس الحكومة المغربية السابق، أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، الذي يناهز 7 آلاف دولار، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان.

واتهمت النائبة عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" (الأغلبية)، ياسمين لمغور، بنكيران بـ"تدمير نظام التقاعد".

وقالت إن "تعقّد إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة ناتج عن إجراءات فاشلة في سنوات 2015 و2016 أفضت إلى إفساده"، مشيرةً إلى أن إجراءات حكومة بنكيران "تسببت في دمار كافة المكتسبات الاجتماعية"، على حد تعبيرها.

وأكدت لمغور أنه من غير العدل أن يستفيد بنكيران من راتب يناهز 70 ألف درهم، ما يعادل 7 آلاف دولار، فيما باقي المتقاعدين يتحصلون على ما بين 100 و200 دولار، ومهددون بالحرمان من حقوقهم.

واستطردت لمغور أن "هذا الأمر ليس معقولًا".

ورغم مغادرته كرسي رئاسة الحكومة منذ سنوات، ما زال طيف بنكيران حاضرًا بقوة في نقاشات البرلمانيين وخصومه السياسيين، لاسيما عند مناقشة نظام التقاعد المهدد بالإفلاس.