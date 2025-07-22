سيناتور أمريكي يطالب بإلغاء "قانون قيصر"

طالب السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، بالإلغاء الكامل لـ "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية، معتبرا أن استمرار العمل به يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويسهم في عودة تنظيم "داعش".

وجاء موقف ويلسون ردا على مشروع قانون جديد تقدم به النائب مايكل لاولر، من المقرر التصويت عليه اليوم الثلاثاء، ويتضمن تمديد العمل بـ "قانون قيصر" إلى حين تحقيق دمشق لشروط محددة على مدار عامين متتاليين، تشمل وقف الهجمات على المدنيين، وتأمين وصول المساعدات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتعاون في مكافحة الكبتاغون.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يقدّر جهود زملائه في لجنة الخدمات المالية، خاصة النائب لاولر، في فتح النقاش حول تعديل العقوبات، لكنه يرى أن الإلغاء الكامل للقانون "يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب لمنح سوريا فرصة"، مضيفاً أن "استمرار العقوبات لن يؤدي إلا إلى تعطيل إعادة الإعمار وتشجيع التطرف".

وينص مشروع لاولر على مراجعة شاملة للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ويدعو إلى تحسين مراقبة التحويلات المالية ومكافحة غسيل الأموال.

كما يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقارير دورية حول تأثير الإجراءات العقابية، ويحث على استعادة آليات المراقبة الاقتصادية داخل سوريا.

ويعد ويلسون من أبرز الأصوات داخل الكونغرس المطالبة برفع العقوبات عن دمشق، مؤكداً أن استمرارها "يمنع أي استثمار طويل الأمد في البلاد"، وأن "إعادة بناء سوريا لن تتم في ظل هذا القانون".