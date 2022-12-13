استشهاد جنى زكارنة يشعل خلافا بين الجيش وحرس الحدود بإسرائيل

وأطلق قناص محترف بالجيش الإسرائيلي الرصاص، فجر الإثنين بحسب"رواية إسرائيلية"، على فتاة فلسطينية تدعى جنى زكارنة، فأصابها بينما كانت تقف فوق سطح منزلها، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن ضباطا كبارا بحرس الحدود، شنوا هجوما ضد بيان الجيش الذي ألمح خلاله إلى مسؤولية أحد جنوده عن الواقعة.

وقال هؤلاء بحسب الصحيفة إن الجيش "تسرع في نشر نتائج التحقيق الأولي".

كما زعموا أن بيان الجيش "يفتقر إلى الدلائل، وأنه لا مؤشرات على مقتلها بنيران القوات الإسرائيلية".

ولفتت الصحيفة إلى أن القناص الإسرائيلي الذي أصاب الفتاة كان قد ذكر أمام قائده خلال التحقيقات أنه أطلق النار صوب هدف شكل تهديدا، وفتح النيران باتجاه الجنود الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن شرطة حرس الحدود ترى أن الواقعة تدل على غياب التنسيق بينها وبين الجيش بشكل كلي.