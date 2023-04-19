سيناريوهات قاتمة تنتظر السودان بعد انتهاء حرب الجيش والدعم السريع

رسم محللون سودانيون صورة قاتمة لما يمكن أن تسفر عنه الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

وأشار محللون سياسيون إلى أن انتصار أي من الطرفين يعني تصفية الآخر المنهزم، سياسيًا وعسكريًا، وهو ما قد يفتح الباب نحو ارتدادات جديدة قد تصل إلى اندلاع تمرد جديد ضد الدولة.

ودخلت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الخرطوم وولايات أخرى، يومها الخامس على التوالي، وسط اشتداد حدة المعارك في محيط القيادة العامة للجيش، بينما واصل الطيران التحليق في سماء الخرطوم وشن الغارات الجوية على مواقع قوات الدعم السريع العسكرية في أطراف الولاية.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الصحة السودانية من كارثة صحية وشيكة بعد خروج 6 مشاف بالخرطوم عن الخدمة، نتيجة تعرضها للضرب والقصف المدفعي، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالمرور.