سيناريوهات قاتمة تنتظر السودان بعد انتهاء حرب الجيش والدعم السريع
رسم محللون سودانيون صورة قاتمة لما يمكن أن تسفر عنه الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.
وأشار محللون سياسيون إلى أن انتصار أي من الطرفين يعني تصفية الآخر المنهزم، سياسيًا وعسكريًا، وهو ما قد يفتح الباب نحو ارتدادات جديدة قد تصل إلى اندلاع تمرد جديد ضد الدولة.
ودخلت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الخرطوم وولايات أخرى، يومها الخامس على التوالي، وسط اشتداد حدة المعارك في محيط القيادة العامة للجيش، بينما واصل الطيران التحليق في سماء الخرطوم وشن الغارات الجوية على مواقع قوات الدعم السريع العسكرية في أطراف الولاية.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الصحة السودانية من كارثة صحية وشيكة بعد خروج 6 مشاف بالخرطوم عن الخدمة، نتيجة تعرضها للضرب والقصف المدفعي، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالمرور.
طاولة الحوار
وأكد المحلل السياسي شوقي عبد العظيم أنه من المستبعد أن تنتهي الحرب بانتصار أي من الطرفين، لأن ذلك يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة، ويرى أن الأقرب هو أن تنتهي بالتفاوض الذي يوقف إطلاق النار ويعيد الطرفين لطاولة الحوار السياسي.
وقال عبد العظيم لـ "إرم نيوز" إنه "في حالة هزيمة قوات الدعم السريع فإن الجيش سيحاول استئصالها عسكريًا، وهو ما يفتح الباب أمامها للتمرد العسكري منطلقة من إقليم دارفور باعتباره الحاضنة الاجتماعية لها".
كما أن هذه القوات، في حال هزيمتها بالخرطوم، يتوقع أن تبسط سيطرتها الكاملة على إقليم دارفور، الذي تدشن منها حملات هجومية جديدة على العاصمة الخرطوم، في حرب ربما تستمر طويلًا.
أما من الناحية السياسية، يتوقع عبد العظيم في حالة انتصار الجيش أن يتم استئصال كافة القوى السياسية المنضوية تحت مشروع الاتفاق الإطاري، بجانب القوى الثورية خارج الاتفاق، مثل لجان المقاومة والحزب الشيوعي والبعث العربي، موضحًا أن "هذه القوى تتبنى مشروع ثورة ديسمبر الذي أسقط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو ما ترفضه المجموعات الإسلامية التي تلتف حاليًا حول الجيش، وتدعمه سياسيًا في الحرب ضد قوات الدعم السريع".
وقال إن المجموعات الإسلامية حال انتصر الجيش ستخرج إلى العلن لتفرض مشروعها السياسي عوضًا عن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية، التي كانت جارية بمشاركة قوى سياسية واسعة عدى حزب المؤتمر الوطني المنحل.
من جهته، يري المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، أن السيناريوهات تبدو قاتمة لمستقبل هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الجيش بات من الواضح أنه منقسم، جزء يعبر عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وجزء يعبر عن المؤسسة القومية المستقلة.
وقال خاطر لـ"إرم نيوز" إنه "في حال انتصار المجموعة المنحازة لنظام المخلوع عمر البشير فإن المواجهة القادمة ستكون مع الشعب السوداني، الذي تمثله التنظيمات السياسية والنقابية ولجان المقاومة وتقف الآن على الحياد".
أما إذا انتصرت المجموعة التي تمثل الجيش القومي المهني، فإنها ستعود إلى العملية السياسية التي سبق ووقعت عليها القوات المسلحة والتزمت بها قبل أن تنفجر بغتة هذه المواجهات الدامية، على حد قول خاطر.
ويقول خاطر إنه في حالة انتصار قوات الدعم السريع بهذه الحرب، فإن مسار خروج البلاد من الأزمة يبدو واضحًا، وهو العودة إلى العملية السياسية والاتفاق الإطاري المحدد الأطراف عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل، ليكملوا ما تبقى من تفاهمات تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وأشار إلى أن هذا التحليل يأتي بناءً على الموقف المعلن من قوات الدعم السريع قبل اندلاع هذه المواجهات، والتصريحات التي يدلي بها قادة هذه القوة حتى الآن.
ترتيبات سياسية جديدة
ويرى محللون، أن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى اشتعال نيران الحرب هي سياسية في المقام الأول، مرتبطة بصراع السلطة المشتعل في السودان منذ سقوط نظام البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.
وكانت العملية السياسية التي تقودها الآلية "الأممية الأفريقية" المشتركة، بمساندة آلية رباعية قد توصلت لاتفاق سياسي إطاري، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي يحق لها المشاركة في الحوار، وليس من بينهم منتسبو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير.
وكانت قوى سياسية موقعة على الاتفاق الإطاري، اتهمت أنصار المخلوع عمر البشير، بالتخطيط لجر البلاد للحرب؛ بغرض تقويض العملية السياسية التي قد تقود لتفكيك قبضتهم في مفاصل الدولة.
وفي هذا الإطار يرى المحلل السياسي محمد الفاتح عمر، أنه "في حال حسم الجيش معركة المواجهات المسلحة مع قوات الدعم السريع الجارية حاليًا، سيتم إلغاء العملية السياسية التي كانت جارية، والدعوة إلى حوار جديد لا يستثني أحدًا".
وقال عمر لـ"إرم نيوز" إن "العملية السياسية كانت إقصائية ومصصمة لجهات محددة، ولن تنجح في إخراج البلاد من الأزمة الراهنة، وهو ما يستدعي ضرورة توسيعها لتشمل كل السودانيين وتنظيماتهم السياسية".
وأشار إلى أن "الجيش يتوقع عقب انتصاره أن يدعو إلى ترتيبات سياسية جديدة قبل أن يحدد موعدًا لانتخابات عامة يختار فيها الشعب من يحكمه، وحينها يكون الجيش تحت إمرة الحكومة المنتخبة".