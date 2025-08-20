بريطانيا: روسيا تحاول التهرب من العقوبات على القطاع المالي

ماكرون: العملية الإسرائيلية للسيطرة على غزة لن تؤدي سوى إلى كارثة

نتنياهو وماكرونالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 1:40 م

أكد إيمانويل ماكرون مجددًا الأربعاء أن "الهجوم العسكري الذي تعده" إسرائيل، مع استدعاء ستين ألف عنصر احتياط للسيطرة على مدينة غزة، "لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس" أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة إلى حرب دائمة"، مشيرًا إلى مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

ودخلت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة وطريقة إيصال المساعدات.

وأمس الثلاثاء، أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانًا استنكرت فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ربط بين رغبة إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأجيج معاداة السامية، ووصفته بأنه "دنيء" و"مبني على مغالطات".

وتعهد ماكرون في البيان الرئاسي أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "لن تمر دون رد".

