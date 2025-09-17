سيناتور أمريكي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت)، الأربعاء، أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وحثّ الولايات المتحدة على استخدام "كل ما لديها من نفوذ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".

وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها ساندرز الصراع الدائر في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وقد تُثير تعليقاته انتقادات مماثلة من مشرّعين آخرين من اليسار، وفق "أكسيوس".

وقال ساندرز في بيان صدر يوم الأربعاء: "الاستنتاج لا مفر منه: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الحرب هذا الأسبوع إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو البيان الأكثر شمولاً حتى الآن من الهيئة الدولية.

وساندرز هو أيضاً أول سيناتور أمريكي في منصبه يُعلن بشكل قاطع أن الحرب إبادة جماعية.

ويُمثل هذا الإعلان أهمية كبيرة لدى اليسار، حيث كان ساندرز يتعرض لانتقادات متزايدة لعدم وصفه الصراع بالإبادة الجماعية حتى الآن.

وقال ساندرز: "الحقيقة هي أنه سواء أسميتها إبادة جماعية أو تطهيرًا عرقيًا أو فظائع جماعية أو جرائم حرب، فإن الطريق إلى الأمام واضح. علينا، كأمريكيين أن ننهي تواطؤنا في مذبحة الشعب الفلسطيني" وفق تعبيره.