"ميرسك" تعلن وقف جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر

قال متحدث باسم شركة إيه.بي مولر ميرسك اليوم الجمعة إن الشركة ستوقف مؤقتا جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين الى إسرائيل، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصّة "إكس"، "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".