هاغاري: "سنواصل المهمة" في غزة بعد مقتل السنوار

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، إن إسرائيل "ستواصل المهمة" في قطاع غزة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وذكر هاغاري أن "أهداف الحرب واضحة ومنها القضاء على الجناح العسكري لحماس، وما زال هناك قادة ونشطاء وسنواصل المهمة".

وأضاف: "تمت تصفية يحيى السنوار أمس (الأربعاء) في منطقة تل السلطان برفح".

أخبار ذات علاقة بعد قتل السنوار.. واشنطن تطالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتابع هاغاري أن "السنوار كما يبدو كان تحت الأرض في النفق الذي قتل فيه المخطوفون الستة".

وكانت إسرائيل قالت سابقا إنها عثرت على جثث 6 أسرى إسرائيليين داخل نفق في رفح.

ولفت إلى "مواصلة جمع المعلومات الاستخبارية مع الشاباك والاستخبارات العسكرية للوصول إلى المخطوفين".