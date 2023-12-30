قتلى وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي بشارع يافا شرق غزة

استهدفت المدفعية الإسرائيلية فلسطينيين في شارع يافا شرق مدينة غزة؛ ما أسفر عن مقتل 4 وجرح 10 آخرين، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني).

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع يافا، الأمر الذي أدى لحدوث مجزرة، وكانت الأشلاء تملأ المكان ولم نستطع التواصل مع طواقم الإسعاف؛ ما أجبرنا على نقل القتلى والجرحى على عربات أحصنة ونقلها إلى مستشفى المعمداني".