قتلى وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي بشارع يافا شرق غزة
استهدفت المدفعية الإسرائيلية فلسطينيين في شارع يافا شرق مدينة غزة؛ ما أسفر عن مقتل 4 وجرح 10 آخرين، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني).
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع يافا، الأمر الذي أدى لحدوث مجزرة، وكانت الأشلاء تملأ المكان ولم نستطع التواصل مع طواقم الإسعاف؛ ما أجبرنا على نقل القتلى والجرحى على عربات أحصنة ونقلها إلى مستشفى المعمداني".
وقال رئيس قسم الجراحة في مستشفى المعمداني، فضل نعيم لـ" إرم نيوز"،إن "ما يزيد على 10 جرحى وصلوا المستشفى وهم يعانون من إصابات بليغة".
وأضاف نعيم، أن "الإمكانات الطبية داخل المستشفى لم تعد كافية لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى، لم يعد لدينا إمكانية للقيام بعمليات جراحية بسبب نفاد المواد اللازمة لتجهيز غرف العمليات، جرّاء الحصار المطبق ومنع وصول الإمدادات الطبية والوقود من قبل الجيش الإسرائيلي، أقصى ما نستطيع فعله الإسعافات الأولية ومحاولة وقف النزيف فقط".