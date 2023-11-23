الدفاع المدني لـ "إرم نيوز": هدنة غزة فرصة للبحث عن الناجين والمفقودين
عانت فرق الدفاع المدني الفلسطيني كباقي القطاعات الأخرى من الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن شح الإمكانيات المتاحة واللازمة لمواجهة تداعيات الحرب المدمرة، ونفاد الوقود اللازم.
واستهدفت القوات الإسرائيلية مواقع طواقم الدفاع المدني بالطائرات الحربية في مختلف أنحاء القطاع، ما أوقع عشرات من القتلى والجرحى في صفوف طواقم الدفاع المدني، وألحق أضراراً مادية جسيمة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن الهدنة الإنسانية فرصة لطواقم الدفاع المدني للقيام بجزء من مهامها التي أعاقها الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف المباشر للطواقم ومركباتها.
وأكد أن الدفاع المدني سيقوم بجولات ميدانية خلال الهدنة لاستكمال مهامه في عمليات البحث عن الناجين والمفقودين، إضافة إلى عمليات إزالة الركام للبيوت المدمرة، وفتح الشوارع لتسهيل مرور سيارات الإسعاف والمواطنين بشكل يضمن سلامتهم.
وكشف بصل أن الأيام الأكثر صعوبة في الحرب كانت أثناء فترات انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن سرعة التواصل في وقت القصف تشكل عاملاً حاسماً في إنقاذ المصابين.
وأوضح أنه في كثير من الأحيان كانت طواقم الدفاع المدني تتحرك بناءً على سماع أصوات الانفجارات، أو أن يقوم أحد الناجين من مناطق القصف بالذهاب إلى إحدى نقاط الدفاع المدني في المدينة، وإبلاغها شفهياً عن وجود قصف في منطقة ما، وعلى أثرها تتحرك فرق الإنقاذ.
وأكد بصل أن الدفاع المدني لم يكن لديه علم ببعض الاستهدافات التي جرت، بسبب صعوبة الاتصالات، بعد قيام الطائرات الإسرائيلية باستهداف أبراج الإرسال، مضيفاً أنه "صدف وأن عثرنا على شهداء ومصابين أثناء جولاتنا الصباحية على الأماكن التي كانت تتعرض للاستهداف الليلي من الطيران الإسرائيلي، وتحديداً في محافظتي غزة وشمال غزة، التي خرجت للأسف عن الخدمة تماماً، بسبب توغل الآليات والدبابات العسكرية وتدمير مقراتنا ومركباتنا".
وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني من ضعف الاتصالات، لأنه يؤثر على طواقم الدفاع المدني، وعلى حياة المواطنين في القطاع بشكل عام.
وأكد بصل أن مئات البنايات والمنازل دمرت كلياً، كما تضررت آلاف الوحدات السكنية، وأضاف أن القصف الإسرائيلي الكثيف أدى إلى تغيير "معالم غزة ومحافظة الشمال".