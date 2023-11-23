الدفاع المدني لـ "إرم نيوز": هدنة غزة فرصة للبحث عن الناجين والمفقودين

عانت فرق الدفاع المدني الفلسطيني كباقي القطاعات الأخرى من الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن شح الإمكانيات المتاحة واللازمة لمواجهة تداعيات الحرب المدمرة، ونفاد الوقود اللازم.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مواقع طواقم الدفاع المدني بالطائرات الحربية في مختلف أنحاء القطاع، ما أوقع عشرات من القتلى والجرحى في صفوف طواقم الدفاع المدني، وألحق أضراراً مادية جسيمة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن الهدنة الإنسانية فرصة لطواقم الدفاع المدني للقيام بجزء من مهامها التي أعاقها الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف المباشر للطواقم ومركباتها.

وأكد أن الدفاع المدني سيقوم بجولات ميدانية خلال الهدنة لاستكمال مهامه في عمليات البحث عن الناجين والمفقودين، إضافة إلى عمليات إزالة الركام للبيوت المدمرة، وفتح الشوارع لتسهيل مرور سيارات الإسعاف والمواطنين بشكل يضمن سلامتهم.