الرئاسة الفلسطينية لخامنئي: الحرب لا تلبي طموحاتنا نحو الحرية

قالت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إن الشعب الفلسطيني "ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، ردًّا على تصريحات للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكان خامنئي ذكر أن الهجوم الذي قادته حركة حماس، على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقع "في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية، ولن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".