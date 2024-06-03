الرئاسة الفلسطينية لخامنئي: الحرب لا تلبي طموحاتنا نحو الحرية
قالت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إن الشعب الفلسطيني "ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال"، ردًّا على تصريحات للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي ذكر أن الهجوم الذي قادته حركة حماس، على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقع "في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية، ولن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت أن "الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته إلى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وتابعت تقول: "ما نريده هو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس سياسات لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس ومقدساتها، وتدمر الشعب الفلسطيني وتهجّره من الأرض التي ناضل من أجل الحفاظ على هويتها جيلًا بعد جيل".