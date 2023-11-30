محللون لـ"إرم نيوز": الهدن المتلاحقة في غزة تمهد لوقف إطلاق النار
مع تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، اليوم الخميس، واستمرار عملية تبادل الأسرى، ثمة شبه إجماع سياسي عالمي، يشمل حتى الأقطاب المتنافرة دوليًّا، أمريكا والدول الأوروبية من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، على ضرورة استمرار الهدن والدعوة لحل سياسي عوضًا عن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك"، في إشارة واضحة تعبر عن تغير واضح في الموقف الأمريكي تجاه دعم رغبة نتنياهو باستئناف الحرب على غزة.
ووفقًا لمحللين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن تصريح بايدن يقدم مقاربة سياسية تخفف الضغط على نتنياهو وحكومته، تكمن بأن دعوة البيت الأبيض لوقف إطلاق النار تستهدف حماس التي ترغب في الحرب، وليست كبحًا لجماح إسرائيل، وذلك عند قوله إن استمرار الحرب هو بمثابة إعطاء فرصة لحماس في سعيها لنسف مسار السلام.
وقد عبر عن جوهر تحول الموقف الأمريكي ورؤية البيت الأبيض للسيناريو القادم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، عندما قال إن "استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة".
وقال بلينكن، الذي سيحضر جلسة مجلس الحرب المصغر في إسرائيل اليوم: "من الواضح أن هذا ما نريده، وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضًا".
نتنياهو مستمر بالتخبط
وبالنظر إلى تصريحات نتنياهو التي ناقضت جميع المواقف الدولية، والتي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إذ قال: "الأيام الأخيرة أسمع سؤالًا يقول: هل ستعود إسرائيل إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا؟، جوابي هو قطعا نعم"، يبدو أنه مستمر في التخبط في تصريحاته محاولًا إنقاذ مستقبل حزبه السياسي وحكومته اليمينية المتطرفة التي تواجه ضغوطات داخلية كبيرة.
وقد عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك عن هذه الضغوطات عندما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو ووزرائه.
ومنذ السابع من أكتوبر سقط نتنياهو في مستنقع تصريحاته ووعوده التي لم يتمكن من تنفيذها ابتداء من تحرير الرهائن بالقوة العسكرية مرورًا بالقضاء على حماس وانتهاء برفض أي حديث عن الهدن وإدخال المساعدات.
وواقع الحال اليوم الذي تشير إليه الأوساط السياسية الإسرائيلية في انتقادها اللاذع لنتنياهو وحكومته، يقول إنه فشل في تحقيق كل وعوده فلم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحرير الرهائن ولم يقض على حماس ورضخ للهدنة بشروط حماس.
ويواجه نتنياهو انسدادًا في الأفق السياسي على جميع المستويات في مرحلة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي عاد إلى واجهة الأحداث العالمية بشكل غير مسبوق سياسيًّا وعلى مستوى الرأي العام العالمي.
ورغم المأساة التي عاشها سكان غزة وسقوط آلاف الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، فإن هذه المرحلة بكل مخرجاتها قد تكون نقطة تحول كبرى في إيجاد تيار عالمي يدفع باتجاه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقطاع وإعادة إنتاج حل سياسي للقضية الأبرز على الساحة العالمية اليوم.
وبحسب كل المراقبين الذين قدموا لـ"إرم نيوز" قراءات تحليلية للمشهد، فإن كل الدلائل والمعطيات السياسية التي برزت منذ بدء الهدنة تدلل على أن الهدن ستقود باتجاه وقف لإطلاق النار، وهو الهدف والأولوية الأهم بالنسبة للفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية، والذي تسعى إليه الدول العربية الفاعلة في هذه الأزمة في تحركاتها السياسية مع باقي دول العالم التي تشاركها الرؤية.
وستكون مخرجات اجتماع بلينكن مع نتنياهو وحكومته اليوم محط انتظار واهتمام جميع الأطراف.
حماس تسعى لإعادة إنتاج نفسها
ويؤكد محللون ومراقبون أن حماس تسعى باتجاه هدنة طويلة وصولًا لوقف إطلاق النار في سيناريو هو الأفضل لها على جميع المستويات، ودليل ذلك التزامها بالهدنة وملف تبادل الأسرى، فهي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وظهورها من جديد على خريطة مسار أي تسوية سياسية.
أما في إسرائيل فهناك تياران متضادان قائمان على أساس صراع سياسي داخلي، فحكومة نتنياهو ترى في استمرار الحرب استمرارًا لها، وخروجًا من غرفة الإنعاش السياسي، والتيار الآخر يرى أن نتنياهو فشل على جميع الصعد ويحاول زيادة الضغط على حكومته والدعوة لتشكيل حكومة ائتلاف تقود هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها إسرائيل كدولة وليس كحكومة فقط.