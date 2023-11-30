محللون لـ"إرم نيوز": الهدن المتلاحقة في غزة تمهد لوقف إطلاق النار

مع تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، اليوم الخميس، واستمرار عملية تبادل الأسرى، ثمة شبه إجماع سياسي عالمي، يشمل حتى الأقطاب المتنافرة دوليًّا، أمريكا والدول الأوروبية من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، على ضرورة استمرار الهدن والدعوة لحل سياسي عوضًا عن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك"، في إشارة واضحة تعبر عن تغير واضح في الموقف الأمريكي تجاه دعم رغبة نتنياهو باستئناف الحرب على غزة.

ووفقًا لمحللين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن تصريح بايدن يقدم مقاربة سياسية تخفف الضغط على نتنياهو وحكومته، تكمن بأن دعوة البيت الأبيض لوقف إطلاق النار تستهدف حماس التي ترغب في الحرب، وليست كبحًا لجماح إسرائيل، وذلك عند قوله إن استمرار الحرب هو بمثابة إعطاء فرصة لحماس في سعيها لنسف مسار السلام.