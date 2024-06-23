تضرر سفينة تجارية جراء هجوم بمسيّرة قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن هجوما بطائرات مسيّرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت الهيئة في مذكرة استرشادية نشرتها "رويترز"، إن "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي"، دون أن تفصح عن هوية السفينة.

وأوضحت الهيئة البريطانية، أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن التعرض لهجوم بمسيرة، ما أدى إلى تضررها، دون إحداث أي إصابات في طاقمها.

ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة، والإبلاغ عن أي "أنشطة مشكوك بها" وفق تعبيرها.