صحيفة: خطة سلام شاملة للأزمة اليمنية برعاية أممية

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، عن مسودة سلام شاملة للأزمة اليمنية، يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن خطة السلام الجديدة تنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تتم مناقشتها تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى ستة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، وأخيراً سنتين.

واستدركت الصحيفة بالقول: "إن المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه الترتيبات الزمنية ما زالت خاضعة للنقاش، وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسبما تراه الأطراف اليمنية لصالح إنهاء النزاع".