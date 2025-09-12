ترامب يرجح مقتل رهينتين من المحتجزين في غزة

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، احتمالية مقتل رهينتين من الرهائن العشرين الذين ما زالوا محتجزين فى قطاع غزة لدي حركة حماس.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا. لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيس عن الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف أن "مختطفين (اثنين) ربما قُتلا في الأيام الأخيرة" من بين العشرين الذين يُفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة، بحسب ما أورده موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستُسوّي الوضع في غزة"، دون أن يُفصّل الاستراتيجية المُتوخّاة لذلك.



