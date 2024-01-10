سكان مخيم "نور شمس" يروون معاناتهم مع "العقاب الجماعي"
"الإنسان بلا قيمة" بهذه الكلمات عبّر المواطن عاصم أبو دية 36 عامًا من سكان مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية، تعقيبًا على اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية عند اقتحام المخيم مع بداية العام الحالي.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أنه اعتُقل 36 ساعة من أصل 40 ساعة اقتحام، قضاها مكبّل اليدين ومعصوب العينين، مضيفًا، أنه تم اعتقاله من منزله في حي جبل النصر في المخيم، ثم أدخله الجنود عدة منازل أخرى لاستكمال اعتقال أعداد من الشبان تخلل هذه الفترة ضرب وإهانة.
تحقيق ميداني
ويكمل أبو دية، بأنه تم استجوابه والتحقيق معه ميدانيًّا في أحد الأماكن التي اتخذها الجيش الإسرائيلي مركزًا للتحقيق، قبل أن يتمَ اقتياده مع 300 آخرين إلى المنطقة الغربية من مدينة طولكرم عند معبر الطيبة، وهو أحد المعابر أو الممرات التي أقامتها إسرائيل وتفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، حيث يمر منها يوميًّا المواطنون الفلسطينيون بالآلاف للعمل في إسرائيل، وذلك قبل إغلاقها بعد السابع من أكتوبر من العام 2023.
وبعد الوصول إلى معبر الطيبة بقي المعتقلون ملقون على الأرض دون طعام أو ماء أو أغطية في ظل الأجواء الباردة، ومُنعوا حتى من استخدام الحمام، وكلما مر أحد الجنود من جانب أحد المعتقلين ركله بقدمه كنوع من الإذلال، يكمل عاصم.
تهديد بالقتل
وأكد أنه تم تهديده بالقتل المباشر كغيره من المعتقلين في حال تعاون أحدهم مع "الإرهابيين" على حدّ تعبير المحقق الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو عقاب جماعي للفلسطينيين.
واسترسل في الحديث لـ"إرم نيوز" قائلًا: إن المحقق الإسرائيلي عرض عليه أن يكون عميلاً سريًّا ليبلغ الضابط الإسرائيلي عن وجود أماكن المسلحين عن طريق إرسال رسالة نصية باستخدام شريحة اتصال توفرها إسرائيل، مؤكدًا رفضه وبقية المعتقلين.
اعتقال مسنة
وفي السياق ذاته، عبّرت المسنّة صبحية مصاروة زنديق 66 عامًا من سكان مخيم نور شمس عن غضبها لاعتقالها لمدة أربع ساعات مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وذلك بعد اقتحام منزلها والاعتداء عليها وعلى زوجها نصر زنديق 70 عامًا، وسرقة مبلغ كبير من المال حيث تم تفجير خزنة الأموال الخاصة بهم.
وأوضحت زنديق أن الجيش الإسرائيلي عند اقتحام منزلها جلب أسلحة بلاستيكية خاصة بلعب أحفادها الأطفال، وبدؤوا التحقيق معهم بخصوص هذا السلاح على اعتبار أنه حقيقي، تحت الترهيب والتهديد والصراخ.
وأضافت، أنه بعد نقلها لمركز التحقيق الميداني بالقرب من دوار الشهيد سيف أبو لبدة، بالقرب من مخيم نور شمس، فكّ الجنود الإسرائيليون وِثاق يديها وعصاب عينيها، لتشاهد العديد من الشبان المعتقلين، وطلب منها الجنود التوجه لمدينة طولكرم وعدم العودة للمخيم، حيث نقلتها بعد ذلك سيارة إسعاف إلى أحد المشافي، مشيرة إلى أنها تعاني العديد من الأمراض أبرزها هشاشة العظام.
وتؤكد زنديق أن الجنود تعاملوا معها بطريقة شرسة، ولم يراعوا عمرها ومرضها، مشيرة إلى أن وثاق يديها آلمها فطلبت فكّه أو تخفيفه لتتفاجأ بشده بقوة أكبر من ذي قبل.
أما العشريني أسعد بدوية من سكان مخيم نور شمس فيقول: إنه بعد أن اكتشف الجنود الإسرائيليون أنه يمتلك الإقامة الألمانية، لم يتعرضوا له بالضرب أو الشتم، بل اقتصر الموقف على التهديد بعدم دعم الإرهاب على حدّ زعمهم.
"هدفهم الإذلال"
وفي شهادة أخرى لأحد المعتقلين من سكان مخيم نور شمس، المواطن محمد عليان 35 عامًا من حي جبل الصالحين، يقول: كان هدفهم الإذلال، موضحًا، أنه اعتُقل لمدة 12 ساعة متواصلة، كان فيها كباقي المعتقلين معصوب العينين ومكبل اليدين وملقى على الأرض، تعرّض خلالها للضرب والشتائم.
فيما تعرض منزل عليان للقصف الإسرائيلي في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الاقتحام التاسع
والجدير ذكره، أن مخيم نور شمس تعرّض للاقتحام بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تسع مرات، كان آخرها وأشدّها وأكثرها تنكيلا بالمواطنين في اليوم الثالث من العام الجديد، تكبد المواطنون خلالها خسائر مادية تُقدر بالملايين حسب ما أكد نائب رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس يوسف فنادقة (هذه اللجنة يتم تشكيلها في المخيمات الفلسطينية من أهالي المخيم لبحث شؤون واحتياجات الأهالي).
وتكشف الإحصائيات أنه تم اعتقال قرابة الـ550 مواطنًا بينهم نساء وأطفال، قبل إطلاق سراحهم، فيما اعتقلت إسرائيل ما يزيد على 2000 فلسطيني بعد طوفان الأقصى، حسب ما أفاد مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم نمر، وهو مؤسسة أهلية غير حكومية تهتم بشؤون الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وتتواصل مع المؤسسات الدولية بشأنهم خاصة مؤسسة الصليب الأحمر الدولية.