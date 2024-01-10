سكان مخيم "نور شمس" يروون معاناتهم مع "العقاب الجماعي"

"الإنسان بلا قيمة" بهذه الكلمات عبّر المواطن عاصم أبو دية 36 عامًا من سكان مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية، تعقيبًا على اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية عند اقتحام المخيم مع بداية العام الحالي.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أنه اعتُقل 36 ساعة من أصل 40 ساعة اقتحام، قضاها مكبّل اليدين ومعصوب العينين، مضيفًا، أنه تم اعتقاله من منزله في حي جبل النصر في المخيم، ثم أدخله الجنود عدة منازل أخرى لاستكمال اعتقال أعداد من الشبان تخلل هذه الفترة ضرب وإهانة.

تحقيق ميداني

ويكمل أبو دية، بأنه تم استجوابه والتحقيق معه ميدانيًّا في أحد الأماكن التي اتخذها الجيش الإسرائيلي مركزًا للتحقيق، قبل أن يتمَ اقتياده مع 300 آخرين إلى المنطقة الغربية من مدينة طولكرم عند معبر الطيبة، وهو أحد المعابر أو الممرات التي أقامتها إسرائيل وتفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، حيث يمر منها يوميًّا المواطنون الفلسطينيون بالآلاف للعمل في إسرائيل، وذلك قبل إغلاقها بعد السابع من أكتوبر من العام 2023.

وبعد الوصول إلى معبر الطيبة بقي المعتقلون ملقون على الأرض دون طعام أو ماء أو أغطية في ظل الأجواء الباردة، ومُنعوا حتى من استخدام الحمام، وكلما مر أحد الجنود من جانب أحد المعتقلين ركله بقدمه كنوع من الإذلال، يكمل عاصم.