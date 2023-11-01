مصر تنشئ مستشفى ميدانياً في الشيخ زويد قرب معبر رفح

أنشأت السلطات المصرية مستشفى ميدانياً مكوناً من أربع خيام في كل منها 20 سريراً، إضافة إلى 12 شاحنة طبية مجهزة، في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومترا من رفح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي مصري في سيناء أن "مستشفيات الشيخ زويد والعريش تستعد أيضاً لاستقبال مصابين من قطاع غزة، ومن المتوقع إرسال الحالات الصعبة إلى مدينة الإسماعيلية"، وأوضح أن "40 سيارة إسعاف موجودة في المعبر للمشاركة في عمليات الإجلاء".

المصدر أشار إلى أن 70 شاحنة مساعدات في منطقة رفح خضعت لعمليات التفتيش المطلوبة قبل أن تتمكن من الدخول إلى قطاع غزة، بموجب الاتفاقية القائمة مع إسرائيل.