الجزائر تطلب الانضمام إلى منظمة "آسيان"

أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن التقدم بطلب من أجل الانضمام إلى منظمة "آسيان".

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن "الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية يتنو مارسودي، أن "التكتل الذي تسعى الجزائر إلى بناء علاقات وطيدة معه، ضمن التوجه الجديد الذي وضعه الرئيس تبون في السياسة الخارجية للجزائر".

و"آسيان" هي اختصار لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وهو اتحاد سياسي واقتصادي يضم 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا.