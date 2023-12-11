الملك عبدالله: نرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددًا على أن الأردن "واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية".
وخلال لقائه برؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، قال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطًّا أحمر؛ لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر بهذا الخصوص"، وأعاد التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر البيان أن الملك أعرب عن "اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها".
وأشار الملك عبدالله إلى أن "قوة الأردن ومنعته سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين"، داعيًا إلى "عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم"، بحسب بيان للديوان الملكي.
كما جدد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام لغزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع، وأهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط باتجاه وقف الحرب والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
ولفت العاهل الأردني بحسب البيان، إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلًا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين، كما نوّه إلى أن عمليات الإنزال التي نفذها الجيش في القطاع تؤكد وقوف المملكة المتواصل إلى جانب غزة، رغم صعوبة الظروف.