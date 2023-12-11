الملك عبدالله: نرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددًا على أن الأردن "واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية".

وخلال لقائه برؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، قال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطًّا أحمر؛ لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر بهذا الخصوص"، وأعاد التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر البيان أن الملك أعرب عن "اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها".