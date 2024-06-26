إسرائيل تضع خطة طوارئ اقتصادية استعدادا للحرب الشاملة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاستعداد الإسرائيلي لتوسيع الصراع في الشمال سيكون له تأثير في الساحة الاقتصادية.

يأتي ذلك في خضم تعامل الاقتصاد الإسرائيلي مع تبعات الحرب المُندلعة في قطاع غزة، منذ هجوم حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، باعتباره اقتصادًا في حالة طوارئ.

وأضافت الصحيفة: "إذا بدأت إسرائيل حربا شاملة في الشمال قريبًا، فهُناك تحديات إضافية وجوهرية ستضاف إلى النشاط الاقتصادي".

المواد الغذائية

وقالت إن وزارة الاقتصاد والصناعة نشرت خطتها الخاصة بحالة الطوارئ، التي تشمل العمل أثناء الحرب حتى تحت النار بموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية؛ من أجل تزويد السكان في جميع أنحاء البلاد بالمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في حالة الحاجة إليها، خاصة للمستوطنين الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم في حالة تبادل الصواريخ بين الجانبين.