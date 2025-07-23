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العالم العربي

"ستصبح جزءا من إسرائيل".. سموتريتش يلوح بضم غزة

"ستصبح جزءا من إسرائيل".. سموتريتش يلوح بضم غزة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 4:28 ص

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قطاع غزة "سيصبح جزءا لايتجزأ من دولة إسرائيل" معتبرا أن الفرصة متاحة لبناء مستوطنات في القطاع الذي دمرته الحرب.

وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بـ"فرصة هائلة" لإعادة بناء المستوطنات في القطاع، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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 وأيد سموتريتش "الضم الأمني" لشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، قائلا إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "يؤيد الفكرة"، وقال إن غزة ستصبح "جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات في مؤتمر بالكنيست بعنوان "ريفييرا غزة - من الرؤية إلى الواقع" والذي عرض فيه المشاركون خططا لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

وقال الوزير المتطرف: "أعتقد حقا أن هناك فرصة هائلة"، مقترحا أن تبدأ إسرائيل "بالحدود الشمالية وإنشاء ثلاث تجمعات سكنية هناك، نحن نتحدث عن ذلك بالفعل، البعض يطلق عليه اسم "ضم أمني".

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 وأضاف: "صرح رئيس الأركان الأسبوع الماضي بضرورة الضم الأمني".

وانعقد المؤتمر في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن من سيحكم غزة بعد حرب إسرائيل المستمرة مع "حماس" هناك، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

ودعا سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين المتطرفين مرارا إسرائيل إلى السيطرة على غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

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